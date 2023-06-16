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Циганков та Мудрик - у старті збірної України на матч проти Північної Македонії

Визначився стартовий склад на перший офіційний матч Сергія Реброва
Сьогодні 20:40 1434 0
Циганков та Мудрик - у старті збірної України на матч проти Північної Македонії
Фото - Павло Кубанов (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Збірна України назвала одинадцять футболістів, які з перших секунд розпочнуть матч 3-го туру кваліфікації на Євро-2024 проти Північної Македонії.

Стартовий склад збірної України: 12. Анатолій Трубін, 16. Віталій Миколенко, 22. Микола Матвієнко, 13. Ілля Забарний, 18. Олександр Тимчик, 10. Михайло Мудрик, 21. Георгій Судаков, 6. Тарас Степаненко, 15. Віктор Циганков, 7. Андрій Ярмоленко (к) 11. Артем Довбик.

Запасні: 1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Сергій Кривцов, 14. Віталій Буяльський, 5. Сергій Сидорчук, 8. Руслан Маліновський, 9. Владислав Ванат, 14. Данило Ігнатенко, 17. Юхим Конопля, 20. Олександр Зубков, 23. Андрій Лунін.

Стартовий склад збірної Північної Македонії: Дімітрієвскі, Рістовскі, Зайков, Мушлю, Аліоскі, Бардхі, Адемі, Ашковскі, Трайковскі, Нестеровскі, Ельмас

Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом. Про все найголовніше про цей поєдинок читайте за посиланням

Для України та її опонента це буде лише другий матч у цьому відборі. Наразі суперники посідають 3 та 4 місця у квінтеті С.

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