Північна Македонія - Україна: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
Збірна України в 3 турі в групі C кваліфікації Євро-2024 зіграє виїзний матч проти Північної Македонії.
Гра відбудеться в п'ятницю, 16 червня в Скоп'є. Початок о 21:45 за київським часом.
Слідкуйте онлайн за дебютом Сергія Реброва в офіціних матчах у текстовій трансляції на нашому сайті, яка розпочнеться о 21:00 в цій публікації.
Найцікавіше про матч
- Відбудеться на Національній Арені Тодора Проеского;
- Обслуговуватиме бригада арбітів зі Швейцарії на чолі з Лукасом Фендріхом;
- Трансляція - на медіасервісі MEGOGO та регіональних телеканалах Суспільного (крім ОТТ-сервісів);
- Обидві команди зіграли по одній грі: Пн.Македонія перемогла Мальту (2:1), а України програла Англії на Вемблі (2:0);
Прогноз букмекерів
- Перемога Північної Македонії - 4,1;
- Нічия - 3,41;
- Перемога України - 2,04.