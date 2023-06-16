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Північна Македонія - Україна: онлайн-трансляція

Сьогодні 12:43 912 0
Північна Македонія - Україна: онлайн-трансляція
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в 3 турі в групі C кваліфікації Євро-2024 зіграє виїзний матч проти Північної Македонії.

Гра відбудеться в п'ятницю, 16 червня в Скоп'є. Початок о 21:45 за київським часом.

Слідкуйте онлайн за дебютом Сергія Реброва в офіціних матчах у текстовій трансляції на нашому сайті, яка розпочнеться о 21:00 в цій публікації.

Найцікавіше про матч

  • Відбудеться на Національній Арені Тодора Проеского;
  • Обслуговуватиме бригада арбітів зі Швейцарії на чолі з Лукасом Фендріхом;
  • Трансляція - на медіасервісі MEGOGO та регіональних телеканалах Суспільного (крім ОТТ-сервісів);
  • Обидві команди зіграли по одній грі: Пн.Македонія перемогла Мальту (2:1), а України програла Англії на Вемблі (2:0);

Прогноз букмекерів

  • Перемога Північної Македонії - 4,1;
  • Нічия - 3,41;
  • Перемога України - 2,04.
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