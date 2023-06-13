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Манчестер Юнайтед продадуть шейху з Катару

Манчестер Юнайтед близький до змінити власника
Сьогодні 12:23 161 0
Манчестер Юнайтед продадуть шейху з Катару
#Манчестер Юнайтед

Джерело - football24.ua.

Англійський клуб Манчестер Юнайтед найближчим часом змінить власника.

Про це повідомляє Al-Watan.

Катарський шейх Ясіма бін Хамад Аль Тані досяг угоди з родиною Глейзерів щодо Манчестер Юнайтед. Очікується, що оголошення зроблять найближчим часом.

Катарський бізнесмен заплатить близько 5,8 мільярда євро за клуб. До цієї суми буде додано один мільярд євро, який буде вкладено на рахунок клубу та в інфраструктуру.

Нагадаємо, що родина Глейзерів володіє Манчестер Юнайтед з 2005 року. Спочатку вони хотіли отримати за свій клуб 7 мільярдів, але жоден з претендентів не запропонував таку суму.

Раніше Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Кейна.

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