Раніше цей фахівець працював із Роберто Де Дзербі

Донецький Шахтар цікавиться послугами молодого італійського фахівця, який може замінити на чолі команди хорвата Ігоря Йовічевіча.

Про це повідомляє Sport.ua.

Гірники виявляють інтерес до 34-річного фахівця Франческо Фаріолі, який наразі сидить без роботи.

Фаріолі починав тренерську кар'єру у 2009 році як тренер воротарів. В 2017-му фахівець увійшов до штабу Роберто Де Дзербі у Беневенто, а потім два роки працював із цим фахівцем в Сассуоло.

У серпні 2020 року Фаріолі прийняв запрошення стати асистентом головного тренера турецького Аланьяспора, а вже за рік самостійно очолив Карагюмрюк.

З кінця 2021-го до лютого 2023-го Фаріолі працював головним тренером Аланьяспора. Цю команду в минулому чемпіонаті італійський тренер привів до фінішу на п'ятому місці, а у сезоні-2022/23 Аланьяспор опинився вже на 15-му рядку, хоча кінцівку сезону провів без Фаріолі.

Шахтар не є єдиним варіантом продовження кар'єри для Фаріолі. Прямо зараз італієць має пропозиції з Туреччини, Італії та Шотландії.