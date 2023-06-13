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Шахтар може очолити 34-річний італієць Фаріолі

Раніше цей фахівець працював із Роберто Де Дзербі
Сьогодні 22:23 141 0
Шахтар може очолити 34-річний італієць Фаріолі
#Шахтар

Джерело - sport.ua.

Донецький Шахтар цікавиться послугами молодого італійського фахівця, який може замінити на чолі команди хорвата Ігоря Йовічевіча.

Про це повідомляє Sport.ua.

Гірники виявляють інтерес до 34-річного фахівця Франческо Фаріолі, який наразі сидить без роботи.

Фаріолі починав тренерську кар'єру у 2009 році як тренер воротарів. В 2017-му фахівець увійшов до штабу Роберто Де Дзербі у Беневенто, а потім два роки працював із цим фахівцем в Сассуоло.

У серпні 2020 року Фаріолі прийняв запрошення стати асистентом головного тренера турецького Аланьяспора, а вже за рік самостійно очолив Карагюмрюк.

З кінця 2021-го до лютого 2023-го Фаріолі працював головним тренером Аланьяспора. Цю команду в минулому чемпіонаті італійський тренер привів до фінішу на п'ятому місці, а у сезоні-2022/23 Аланьяспор опинився вже на 15-му рядку, хоча кінцівку сезону провів без Фаріолі.

Шахтар не є єдиним варіантом продовження кар'єри для Фаріолі. Прямо зараз італієць має пропозиції з Туреччини, Італії та Шотландії.

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