Шість гравців можуть піти з Манчестер Сіті

Манчестер Сіті влітку можуть покинути шість гравців

Низка футболістів Манчестер Сіті може піти з команди у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє The Athletic.

Крайній захисник Кайл Вокер незадоволений кількістю ігрового часу через що може змінити команду. Англієць також залишився незадоволеним тим, що не потрапив у стартовий склад на фінал Ліги чемпіонів.

Жоау Канселу, який другу частину сезону провів в оренді у Баварії, також близький до відходу. Барселона проявляє інтерес до півзахисника "містян" Бернарду Сілви.

Емерік Лапорт, який через травми втратив місце гравця основи, хотів би змінити обстановку.

Майбутнє Ілкая Гюндогана поки що невідоме. Німець має пропозиції від Барселони та інших команд. Точно відомо, що він не продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.

А Ріяд Марез своєю чергою готовий перейти в один з саудівських клубів. Алжирець також незадоволений ігровим часом, але це не є основою причиною його бажання покинути команду.

Нагадаємо, ПСЖ має намір підписати півзахисника Манчестер Сіті Сілву.