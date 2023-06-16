Наполі викупив у Верони форварда Сімеоне-молодшого

Минулого літа "партенопеї" орендували гравця у Верони

Джерело - Чемпіон.

Аргентинський нападник Джованні Сімеоне став повноправним гравцем Наполі.

Про це повідомляє інсайдер. Фабріціо Романо.

Минулого літа неаполітанці орендували гравця у Верони з правом викупу за 12 мільйонів євро. Наполі скористався цією опцією.

Napoli have officially triggered option to buy clause for Gio Simeone — he’s now Napoli player on permanent terms for €12m fee as revealed yesterday. 🔵🇦🇷 #Napoli pic.twitter.com/nYY8KHrkHv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023

Нагадаємо, Наполі оголосив ім'я нового головного тренера.

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