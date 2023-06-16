Головне
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 07:16 9111 1
НБА відсторонила захисника Мемфіса Морента на 25 матчів
Сьогодні 18:18 170
Північна Македонія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:05 1242
Коли говорять футболісти, експерти мовчать. Ман Сіті виграв Лігу чемпіонів, а Інтер не програв сезон
Сьогодні 16:23 727
Легендарний гравець Дніпра та Динамо звернувся до Зеленського у зв'язку з арештом Павелка
Сьогодні 14:19 2752 1
Північна Македонія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 13:23 583
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 13:10 338736
Збірна України назвала заявку на гру з Північною Македонією
Сьогодні 10:34 758
Суд відправив Павелка у СІЗО
Сьогодні 10:01 4681
Інгулець призначив головного тренера
Сьогодні 09:10 1464
Прямі трансляції

Наполі викупив у Верони форварда Сімеоне-молодшого

Минулого літа "партенопеї" орендували гравця у Верони
Сьогодні 17:20 236 0
Наполі викупив у Верони форварда Сімеоне-молодшого
Фото: Getty Images
#Наполі

Джерело - Чемпіон.

Аргентинський нападник Джованні Сімеоне став повноправним гравцем Наполі.

Про це повідомляє інсайдер. Фабріціо Романо.

Минулого літа неаполітанці орендували гравця у Верони з правом викупу за 12 мільйонів євро. Наполі скористався цією опцією.

Нагадаємо, Наполі оголосив ім'я нового головного тренера.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Північна Македонія - Україна: найголовніше про матч Північна Македонія - Україна: найголовніше про матч 6842
Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків 9702
Суд відправив Павелка у СІЗО Суд відправив Павелка у СІЗО 4681
Англія - лідер, Україна без набраних очок: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 Англія - лідер, Україна без набраних очок: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 5843
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 338736
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 9111 1
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 78800 3
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 74545
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 24840
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 25643
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12930 2
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15113