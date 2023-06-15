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Наполі оголосив ім'я нового головного тренера

Деталі угоди не розповсюджуються
Сьогодні 22:02 158 0
Наполі оголосив ім'я нового головного тренера
#Руді Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Руді Гарсія став новим головним тренером Наполі.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Деталі угоди не розповсюджуються.

На цій посаді він замінить Лучано Спаллетті, який після виграшу Скудетто пішов за власним бажанням.

Раніше Гарсію звільнили з Аль-Насра.

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