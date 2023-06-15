Наполі оголосив ім'я нового головного тренера

Деталі угоди не розповсюджуються

Джерело - Чемпіон.

Руді Гарсія став новим головним тренером Наполі.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Деталі угоди не розповсюджуються.

На цій посаді він замінить Лучано Спаллетті, який після виграшу Скудетто пішов за власним бажанням.

✍️ Rudi García è il nuovo allenatore del Napoli!

Benvenuto Mister 👋 pic.twitter.com/aYjOVpGDP9 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 15, 2023

Раніше Гарсію звільнили з Аль-Насра.

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