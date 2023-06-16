49% акцій Барселони можуть продати катарцям

Джерело - One Football.
Президент Барселони Жоан Лапорта вивчає можливість зміни форми власності клубу на змішану.
Про це повідомляє OneFootball
Для цього йому прийдеться продати 49% акцій іспанського клубу іноземним інвесторам.
Він вже зустрічався з катарськими інвесторами, щоб проаналізувати продаж до 49% клубу.
Такий крок розв’язав би фінансові проблеми Барселони.
Раніше повідомлялося, що борг Барселони становить 3 млрд євро.
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