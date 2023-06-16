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49% акцій Барселони можуть продати катарцям

Такий крок розв’язав би фінансові проблеми Барселони
Сьогодні 16:21 175 0
49% акцій Барселони можуть продати катарцям
Фото: Getty Images
#Барселона, #Емерік Лапорт

Джерело - One Football.

Президент Барселони Жоан Лапорта вивчає можливість зміни форми власності клубу на змішану.

Про це повідомляє OneFootball

Для цього йому прийдеться продати 49% акцій іспанського клубу іноземним інвесторам.

Він вже зустрічався з катарськими інвесторами, щоб проаналізувати продаж до 49% клубу.

Такий крок розв’язав би фінансові проблеми Барселони.

Раніше повідомлялося, що борг Барселони становить 3 млрд євро.

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