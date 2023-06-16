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Ексменеджер Барселони: Борг клубу становить 3 млрд євро

Жауме Льопіс прокоментував фінансовий стан каталонців
Сьогодні 13:51 520 0
Ексменеджер Барселони: Борг клубу становить 3 млрд євро
#Барселона

Джерело - tribuna.com.

Сумарний розмір боргу Барселони становить 3 млрд євро.

Про це розповів ексменеджер клубу Жауме Льопіс.

"Барселона - це вже SAD (вид відкритої публічної компанії з обмеженою відповідальністю в Іспанії - прим.) деякі активи були продані іншим компаніям та фінансовим партнерам.

У Барси зараз менше грошей, ніж за Бартомеу: менше доходів, більше витрат, менше активів.

Сумарний розмір боргу Барселони становить 3 млр євро. Його неможливо погасити. Його доведеться рефінансувати", - сказав Льопіс.

Раніше Барселона представила нову домашню форму.

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