Шевченко пояснив результивність Голанда

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд одержимий голами

Про це розповів колишній форвард Мілана та Челсі Андрій Шевченко.

"Що мені подобається у Голанді, так це те, що він завжди одержимий голами. Його рух навколо штрафного майданчика приголомшливий.

Його фізичні якості дуже допомагають йому. Він великий, він сильний, він гострий, він завжди напоготові в штрафному, він дуже добре читає ситуацію. Його самовладання, коли він повинен завершити… він завжди у хорошій позиції. Його ліва нога вражає.

Чим він виділяється? Мисленням", - сказав Шевченко.