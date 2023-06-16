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Шевченко пояснив результивність Голанда

Андрій Шевченко прокоментував результативність Ерлінга Голанда
Сьогодні 15:37 343 0
Шевченко пояснив результивність Голанда
Фото - gettyimages
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті, #Андрій Шевченко

Джерело - tribuna.com.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд одержимий голами

Про це розповів колишній форвард Мілана та Челсі Андрій Шевченко.

"Що мені подобається у Голанді, так це те, що він завжди одержимий голами. Його рух навколо штрафного майданчика приголомшливий.

Його фізичні якості дуже допомагають йому. Він великий, він сильний, він гострий, він завжди напоготові в штрафному, він дуже добре читає ситуацію. Його самовладання, коли він повинен завершити… він завжди у хорошій позиції. Його ліва нога вражає.

Чим він виділяється? Мисленням", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, Голанд – найкращий бомбардир Ліги чемпіонів-2022/23.

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