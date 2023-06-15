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ПСЖ має намір підписати півзахисника Манчестер Сіті Сілву

Сьогодні 18:01 157 0
ПСЖ має намір підписати півзахисника Манчестер Сіті Сілву

ПСЖ хоче підписати півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілву.

Про це повідомляє Фабріс Хоукінс.

Можливий трансфер 28-річного португальця ускладнюється декількома факторами. Манчестер Сіті не горить бажанням продавати футболіста і наразі просить за нього понад 70 млн євро.

Також, сам Сілва віддає перевагу переходу в іспанський клуб, попри зацікавленість у варіанті з ПСЖ.

У процесі переговорів чемпіон Франції намагався включити в угоду декількох своїх футболістів для зниження ціни, але отримував відмови.

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