Хргович: Я знищу Джошуа

Хорватський суперважковаговик Філіп Хргович (15-0, 12 КО) зможе перемогти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я знищу його. Думаю, я його знищу. Якщо він прийде в такій формі, як він був проти Франкліна, я знищу його. Я очікував більшого проти Франкліна. Я думав, що він збирається його нокаутувати, але він був надто обережним і не відпустив руки.

Це був гідний виступ, але нічого, що вражає. Йому потрібно більше боїв, щоб повернутися в реальну форму. Люди очікують побачити більше від колишнього дворазового чемпіона.

Він був трохи повільним і сонним, не агресивним. Якщо він хоче знову стати чемпіоном, то я на його шляху. Я обов’язковий претендент IBF, і він повинен битися зі мною наступним", - сказав Хргович.