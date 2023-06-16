Мюллер відхилив пропозицію із Саудівської Аравії

Томас Мюллер хоче залишитися у Баварії

Півзахисник Баварії Томас Мюллер відмовився від переходу до клубу із чемпіонату Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Bayern & Germany

33-річному гравцеві збірної Німеччини надійшла пропозиція від неназваного клубу з Саудівської Аравії щодо підписання контракту терміном на три роки. Німець, повідомляється, відразу ж цей варіант відхилив. До всього, Мюллер заявив, що такий термін контракту для нього є неприйнятним.

Мюллер грає за Баварію із 2009 року. Він 12 разів перемагав із мюнхенцями у Бундеслізі та двічі виграв Лігу чемпіонів. Його нинішній контракт розрахований до літа 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Мюллер влітку може покинути Баварію.