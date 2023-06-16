Головне
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 07:16 8058 1
Північна Македонія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 13:23 67
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 13:10 337271
Північна Македонія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:43 912
Збірна України назвала заявку на гру з Північною Македонією
Сьогодні 10:34 463
Суд відправив Павелка у СІЗО
Сьогодні 10:01 2734
Інгулець призначив головного тренера
Сьогодні 09:10 1160
Північна Македонія - Україна: найголовніше про матч
Сьогодні 07:38 5512
Іспанія вирвала перемогу в Італії на шляху до фіналу Ліги націй
Вчора 23:38 1378
Наполі оголосив ім'я нового головного тренера
Вчора 22:02 833
Прямі трансляції

Шевченко: Зінченко багато робить для України

Андрій Шевченко прокоментував, як Олександр Зінченко допомагає Україні
Сьогодні 12:10 295 0
Шевченко: Зінченко багато робить для України
Фото - gettyimages
#Олександр Зінченко, #Андрій Шевченко

Джерело - tribuna.com.

Захисника Арсенала Олександр Зінченко привертає увагу до війни в Україні.

Про це розповів колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Він багато робить для країни. Він привертає увагу до України. Він брав участь у зборі коштів для різних проєктів, ми разом працювали. Ми збираємося відновити школу в Україні.

Це важлива школа, вона об’єднує вісім маленьких сіл, у районі є лише одна школа. Ракети знищили кілька класів. Я був там з Олександром 10 днів тому. Це жахливо", - сказав Шевченко.

Читайте: Зінченко: росіян та білорусів не можна допускати до змагань

Коментарі ()
Популярне зараз
Англія - лідер, Україна без набраних очок: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 Англія - лідер, Україна без набраних очок: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 3765
Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків 8865
На пресконференції Петракова попросили не ставити питання про Україну На пресконференції Петракова попросили не ставити питання про Україну 3295
Північна Македонія - Україна: найголовніше про матч Північна Македонія - Україна: найголовніше про матч 5512
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 8058 1
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 337271
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 150538 7
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 112401
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11146
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 33766 5
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 5402
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 301293 6