Шевченко: Зінченко багато робить для України

Захисника Арсенала Олександр Зінченко привертає увагу до війни в Україні.

Про це розповів колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Він багато робить для країни. Він привертає увагу до України. Він брав участь у зборі коштів для різних проєктів, ми разом працювали. Ми збираємося відновити школу в Україні.

Це важлива школа, вона об’єднує вісім маленьких сіл, у районі є лише одна школа. Ракети знищили кілька класів. Я був там з Олександром 10 днів тому. Це жахливо", - сказав Шевченко.