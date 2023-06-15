Головне
4 роки тому збірна України з футболу стала чемпіоном світу U-20
Сьогодні 10:23 424
Лавриненко - новий головний тренер Вереса
Сьогодні 14:05 279
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Сьогодні 12:14 94598 4
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 11:05 119683
Бондар та Піхальонок пропустять матчі збірної України через травми
Вчора 23:18 518
Жіноча збірна України з волейболу вийшла до Фіналу в Золотій Євролізі
Вчора 22:59 1106
Збірна України переграла Бельгію у Золотій Євролізі
Вчора 21:23 1217
"Я тебе і твого блогера в***у", - дружина Вірта пригрозила Поворознюку та його жінці
Вчора 20:29 4345
Північна Македонія - Україна: онлайн-трансляція
Вчора 20:24 658
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 20:16 4437
Прямі трансляції

Зінченко: росіян та білорусів не можна допускати до змагань

Олександр Зінченко прокоментував допуск росіян та білорусів до міжнародних змагань
Сьогодні 13:52 225 0
Зінченко: росіян та білорусів не можна допускати до змагань
Фото - gettyimages
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Росіяни та білоруси не повинні допускатися до міжнародних змагань.

Про це розповів захисника Арсенала Олександр Зінченко.

"У них мільйони підписників у соціальних мережах. Вони можуть поговорити з людьми, які стежать за ними. Наприклад, у вас 10 мільйонів підписників в інстаграмі. Якби вони опублікували фото зі словами "Зупиніть це", деякі люди з цих 10 мільйонів пішли б за ними та також поширювали цей заклик. Це працювало б.

Рішення допустити росіян та білорусів до Вімблдону? Я не згоден. Я - один з тих українців, які не хочуть бачити їх на найвищому рівні в будь-якому виді спорту.

Їх не можна допускати до змагань. Чому? Скільки бомб та ракет було запущено з Білорусі?

Я - не політик. Я нічого в цьому не розумію. І ніколи б не зрозумів, тому що це не моя сфера. Але це не політика, це війна. Вони говорять не втягуйте політику в спорт. Але це не політика, це війна.

Ви нічого не робите, щоб бути на боці справедливості. Я вже не кажу про наш бік, - сказав Зінченко.

Раніше Зінченко заявив, що готовий воювати за Україну.

Коментарі ()
Популярне зараз
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 4437
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч 9407
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 119683
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 94598 4
"Я тебе і твого блогера в***у", - дружина Вірта пригрозила Поворознюку та його жінці "Я тебе і твого блогера в***у", - дружина Вірта пригрозила Поворознюку та його жінці 4345
Гвардіола відмовився від бонусних грошей за перемогу в Лізі чемпіонів Гвардіола відмовився від бонусних грошей за перемогу в Лізі чемпіонів 14132
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 17710 7
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 25616
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 45240
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 5385
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12886 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 36928 1