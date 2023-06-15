Зінченко: росіян та білорусів не можна допускати до змагань

Росіяни та білоруси не повинні допускатися до міжнародних змагань.

Про це розповів захисника Арсенала Олександр Зінченко.

"У них мільйони підписників у соціальних мережах. Вони можуть поговорити з людьми, які стежать за ними. Наприклад, у вас 10 мільйонів підписників в інстаграмі. Якби вони опублікували фото зі словами "Зупиніть це", деякі люди з цих 10 мільйонів пішли б за ними та також поширювали цей заклик. Це працювало б.

Рішення допустити росіян та білорусів до Вімблдону? Я не згоден. Я - один з тих українців, які не хочуть бачити їх на найвищому рівні в будь-якому виді спорту.

Їх не можна допускати до змагань. Чому? Скільки бомб та ракет було запущено з Білорусі?

Я - не політик. Я нічого в цьому не розумію. І ніколи б не зрозумів, тому що це не моя сфера. Але це не політика, це війна. Вони говорять не втягуйте політику в спорт. Але це не політика, це війна.

Ви нічого не робите, щоб бути на боці справедливості. Я вже не кажу про наш бік, - сказав Зінченко.