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Шевченко: Челсі вірить у Мудрика

Андрій Шевченко прокоментував гру Михайла Мудрика
Сьогодні 10:48 365 0
Шевченко: Челсі вірить у Мудрика
Фото - gettyimages
#Челсі, #Андрій Шевченко, #Михайло Мудрик

Джерело - tribuna.com.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик має великий потенціал.

Про це розповів ексфорвард лондонського клубу Андрій Шевченко.

"Він дуже молодий, у нього великий потенціал. Він підписав довгостроковий контракт з Челсі. Подивимося, що буде наприкінці строку дії угоди.

Я думаю, що у нього є якість та сильна база. Схоже, що Челсі вірить в нього. Зараз там новий тренер. Ми просто повинні дати Михайлу час і почекати. Це політика та бачення клубу", - сказав Шевченко.

Раніше Палкін розповів, чому Мудрика продали в Челсі, а не в Арсенал.

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