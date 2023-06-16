Шевченко: Челсі вірить у Мудрика

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик має великий потенціал.

Про це розповів ексфорвард лондонського клубу Андрій Шевченко.

"Він дуже молодий, у нього великий потенціал. Він підписав довгостроковий контракт з Челсі. Подивимося, що буде наприкінці строку дії угоди.

Я думаю, що у нього є якість та сильна база. Схоже, що Челсі вірить в нього. Зараз там новий тренер. Ми просто повинні дати Михайлу час і почекати. Це політика та бачення клубу", - сказав Шевченко.