Шевченко: Челсі вірить у Мудрика

Джерело - tribuna.com.
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик має великий потенціал.
Про це розповів ексфорвард лондонського клубу Андрій Шевченко.
"Він дуже молодий, у нього великий потенціал. Він підписав довгостроковий контракт з Челсі. Подивимося, що буде наприкінці строку дії угоди.
Я думаю, що у нього є якість та сильна база. Схоже, що Челсі вірить в нього. Зараз там новий тренер. Ми просто повинні дати Михайлу час і почекати. Це політика та бачення клубу", - сказав Шевченко.
Раніше Палкін розповів, чому Мудрика продали в Челсі, а не в Арсенал.