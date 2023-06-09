Головне
Гвоздик допоможе Канело готуватися до реваншу з росіянином
Сьогодні 09:25 418
Баюл: Петренко працював з Україною і всю зиму протанцював у шоу Навки - просто тварюка якась
Сьогодні 13:42 799
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 13:21 269465 21
Манчестер Сіті - Інтер: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів УЄФА
Сьогодні 12:11 1878 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні
Сьогодні 12:04 72306
Палкін: Вірю, що Мудрик відпрацює повну суму, яку за нього заплатили
Сьогодні 11:40 179
Довбик повторив рекорд Арсена Авакова
Вчора 20:42 10527
Збірна України прибула до Німеччини
Вчора 19:53 1140
Мухова у неймовірному трилері здолала Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос
Вчора 19:42 9808 2
Відомі транслятори контрольного матчу України проти Німеччини
Вчора 16:57 1805
Прямі трансляції

Палкін розповів, чому Мудрика продали в Челсі, а не в Арсенал

Функціонер згадав хід переговорів
Сьогодні 12:55 347 0
Палкін розповів, чому Мудрика продали в Челсі, а не в Арсенал
#Сергій Палкін, #Челсі, #Арсенал Лондон, #Михайло Мудрик

Джерело - ESPN.

Під час переговорів щодо переходу Михайла Мудрика основна відмінність між Челсі та Арсеналом полягала в платежах та бонусах.

Про це заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Основна відмінність між Челсі та Арсеналом полягала в платежах та бонусах. Ті бонуси, які ми обговорювали з Арсеналом, іноді здавалися недосяжними.

У Челсі у нас є реальні, справедливі та зрозумілі бонуси. Ми віримо, що отримаємо їх за два-три роки, однозначно", - сказав Палкін.

Нагадаємо, що Шахтар планує провести два благодійні матчі з командами АПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 269465 21
Мухова у неймовірному трилері здолала Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос Мухова у неймовірному трилері здолала Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос 9808 2
Довбик повторив рекорд Арсена Авакова Довбик повторив рекорд Арсена Авакова 10527
Почеттіно назвав 12 гравців, які залишаться у Челсі Почеттіно назвав 12 гравців, які залишаться у Челсі 2282
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 72306
Чотири роки тому збірна Португалії виграла першу в історії Лігу націй Чотири роки тому збірна Португалії виграла першу в історії Лігу націй 2668
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 150098 7
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36265
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 117849
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 71991 1
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 7646
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 17474 7