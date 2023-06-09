Палкін розповів, чому Мудрика продали в Челсі, а не в Арсенал

Під час переговорів щодо переходу Михайла Мудрика основна відмінність між Челсі та Арсеналом полягала в платежах та бонусах.

Про це заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Основна відмінність між Челсі та Арсеналом полягала в платежах та бонусах. Ті бонуси, які ми обговорювали з Арсеналом, іноді здавалися недосяжними.

У Челсі у нас є реальні, справедливі та зрозумілі бонуси. Ми віримо, що отримаємо їх за два-три роки, однозначно", - сказав Палкін.