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Шевченківський суд Львова обирає запобіжний захід президенту УАФ Павелку

Сьогодні 16:19 727 1
Шевченківський суд Львова обирає запобіжний захід президенту УАФ Павелку
#Андрій Павелко, #Юрій Запісоцький

Джерело - Чемпіон.

У Шевченківському районному суді міста Львова триває судове засідання по обранню міри запобіжного заходу у кримінальній справі, що стосується заводу з виготовлення штучних футбольних полів президенту та віцепрезиденту УАФ Андрію Павелку та Юрію Запісоцькому.

Судове засідання розпочалося о 12-й годині, й допоки триватиме наразі невідомо.

Крім адвокатів і підсудних потужна група підтримки - володарі Золотих м'ячів Ігорь Бєланоі і Олег Блохін, а також віцепрезидент УАФ Анатолій Дем'яненко.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заборонив Павелку покидати Україну, як мінімум, до 10 липня 2023 року.

Андріюк - про завод УАФ: “Фейк” Павелка ціною 8 мільйонів доларів

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