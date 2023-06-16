Північна Македонія - Україна: найголовніше про матч

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в 3-му турі групи C кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зіграє в гостях зі збірною Північною Македонії.

Найголовніше про матч

Відбудеться в столиці Північної Македонії, Скоп'є, на стадіоні Тодора Проеського;

16 червня о 21:45;

Обслуговуватиме гру швейцарська бригада арбітрів на чолі з Лукасом Фендріхом;

В Україні пряма трансляція відбуватиметься в медіасервісі MEGOGO та на регіональних телеканалах Суспільного (крім ОТТ-сервісів);

Текстова трансляція на нашому сайті - ТУТ ;

; Для головного тренера синьо-жовтих Сергія Реброва гра стане першою офіційною на чолі збірної та другою загалом;

Керманич збірної України визначився із заявкою на матч із 23-х футболістів. Увесь список - ТУТ.

Фото Павла Кубанова, УАФ