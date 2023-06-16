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Північна Македонія - Україна: найголовніше про матч

Сьогодні 07:38 2994 0
Північна Македонія - Україна: найголовніше про матч
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в 3-му турі групи C кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зіграє в гостях зі збірною Північною Македонії.

Найголовніше про матч

  • Відбудеться в столиці Північної Македонії, Скоп'є, на стадіоні Тодора Проеського;

  • 16 червня о 21:45;
  • Обслуговуватиме гру швейцарська бригада арбітрів на чолі з Лукасом Фендріхом;
  • В Україні пряма трансляція відбуватиметься в медіасервісі MEGOGO та на регіональних телеканалах Суспільного (крім ОТТ-сервісів);
  • Текстова трансляція на нашому сайті - ТУТ;
  • Для головного тренера синьо-жовтих Сергія Реброва гра стане першою офіційною на чолі збірної та другою загалом;
  • Керманич збірної України визначився із заявкою на матч із 23-х футболістів. Увесь список - ТУТ.
Фото Павла Кубанова, УАФ
  • Україна - фаворит: коефіцієнт на перемогу підопічних Реброва - 2,04, на перемогу Північної Македонії - 4,1, нічия - 3,91;
  • Команди зіграли по одній грі - Північна Македонія перемогла Мальту, а Україна поступилася Англії. Турнірна таблиця - ТУТ;
  • Команди зустрічалися 5 разів - 3 перемоги України, 1 - Північної Македонії та 1 нічия.
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