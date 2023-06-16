Північна Македонія - Україна 2:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

45' Аліоскі небезпечно пробивав зі стандарту, Трубін парирував удар, а далі захисники вибивали м'яч з лінії воріт.

44' Степаненко тепер порушує правила, небезпечний штрафний для господарів.

43' Ярмоленко відмахнувся від суперника, арбітр зафіксував фол.

41' Контролює м'яч збірна України, але до ударів справа не доходить.

39' Гол! Збірна Македонії подвоює рахунок! Елмас з-за меж штрафного майданчику забив неймовірним обвідним ударом!

37' Довбик підштовхнув суперника, намагаючись дістатися до м'яча.

35' Трубін парирував удар, який наносився з дальньої дистанції.

34' Мудрик втратив м'яч, намагаючись самотужки подолати оборонні редути.

33' Кілька ударів наносили господарі за декілька секунд, але повз ворота в підсумку пішов м'яч.

32' Циганков занадто активно боровся за м'яч і порушив правила.

31' Барді відкриває рахунок у матчі!

30' Пенальті у ворота збірної України!

29' На повторі видно, що м'яч влучив у руку Матвієнку. Арбітр йде переглядати VAR.

28' Розіграли кутовий македонці, м'яч після рикошетів прийшов у руки Трубіна. Господарі сигналізують про гру рукою.

27' Забарний з Трайковським боровся - кутовий для Північної Македонії.

25' Тимчик виконував простріл з правого флангу, ніхто з гравців збірної України до м'яча не дотягнувся.

23' Заробили македонці кутовий, однак він затягується через пошкодження одного з гравців команди господарів.

21' Знову Циганков розганяв небезпечну атаку, але на цей раз затягнув із передачею і втратив м'яч.

20' У швидку атаку виходили гравці збірної України, однак Циганкову було незручно пробити, м'яч прилетів і у руки голкіперу.

19' Циганков активно допомагає оборонятися своїм партнерам і відтискає атаку суперника подалі від власних воріт.

18' Тимчик боровся на фланзі з Аліоскі і порушив правила.

16' По черзі контролюють команди м'яч, без гостроти біля воріт суперника.

14' Пішла подача від Бардхі - Довбик вибиває м'яч подалі.

13' Північна Македонія заробляє кутовий.

12' Трайковскі намагався пробити з-за меж штрафного майданчика, Степаненко заблокував цей удар.

11' Нестеровскі занадто активно допомагав собі руками в боротьбі з Забарним, штрафний для збірної України.

9' Тимчик втратив м'яч у центрі поля, однак арбітр зафіксував фол в атаці.

8' Рістовські прямою ногою пішов у підкаті в Степаненка. Жовта картка для захисника збірної Північної Македонії.

6' Довбик головою вибив м'яч після подачі зі штрафного.

5' Ярмоленко був змушений порушити правила на власній половині поля. Небезпечний стандарт для господарів.

4' Циганков втікав у контратаку, але заслабко віддав пас на хід Ярмоленку.

3' Матвієнко сильно по голові влучив нападнику м'ячем при спробі розрядити обстановку.

2' Миколенко наважився на дальній удар - вище воріт пішов м'яч.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн Північної Македонії.

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Нагадаємо, сьогоднішній матч збірна України проведе в синьому комплекті форми. Македонська команда зіграє в червоній формі.

Визначилися стартові склади команд:

Україна: Трубін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко, Циганков, Мудрик, Довбик

Запасні: Бущан, Лунін, Соболь, Сваток, Кривцов, Сидорчук, Маліновський, Ванат, Буяльський, Конопля, Ігнатенко, Зубков

Північна Македонія: Дімітрієвскі, Рістовскі, Зайков, Мушлю, Аліоскі, Бардхі, Адемі, Ашковскі, Трайковскі, Нестеровскі, Ельмас

Збірна України в 3 турі в групі C кваліфікації Євро-2024 зіграє виїзний матч проти Північної Македонії.

Гра відбудеться в п'ятницю, 16 червня в Скоп'є. Початок о 21:45 за київським часом.

Слідкуйте онлайн за дебютом Сергія Реброва в офіціних матчах у текстовій трансляції на нашому сайті, яка розпочнеться о 21:00 в цій публікації.

Найцікавіше про матч

Відбудеться на Національній Арені Тодора Проеского;

Обслуговуватиме бригада арбітів зі Швейцарії на чолі з Лукасом Фендріхом;

Трансляція - на медіасервісі MEGOGO та регіональних телеканалах Суспільного (крім ОТТ-сервісів);

Обидві команди зіграли по одній грі: Пн.Македонія перемогла Мальту (2:1), а України програла Англії на Вемблі (2:0);

Прогноз букмекерів