Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2024. Кваліфікація Груповий етап, група C. Тур 3 16 червня, 2023 рік. 21:45 Збірна Пн. Македонії - збірна України Національний стадіон Тодора Проеського (Скоп'є, Північна Македонія) Головний арбітр - Лукас Фендріх (Швейцарія) Трансляція - MEGOGO, Суспільне

Збірна України в другому для себе матчі відбору до Євро-2024 зіграє на виїзді з національною командою Північної Македонії. Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 16 червня. Початок о 21:45 за київським часом.

Північна Македонія

Для господарів це також другий поєдинок у групі. Підопічні Благоя Мілевського підходять до матчу з підопічними Реброва з доробком у три очки - перемога в першому турі над Мальтою (2:1).

Головний тренер македонців викликав 29 футболістів на червневі матчі з Україною та Англією.

Україна

Матч проти Македонії стане дебютним для Сергія Реброва на чолі збірної в офіційних іграх. Напередодні підопічні Реброва зіграли в результативну нічию зі збірною Німеччини (3:3).

У першому турі збірна України без шансів поступилася на Вемблі Англії (2:0).

Синьо-жовтим у червневих матчах не допоможе один із лідерів - Олександр Зінченко, який отримав пошкодження литкового м'яза у складі лондонського Арсенала. Уперше за довгий час - поза збірною Роман Яремчук, який немає достатньо ігрової практики в Брюгге.

З іншого боку, до збірної повернувся лідер і капітан Андрій Ярмоленко, який через пошкодження не зіграв у березні на Вемблі.

Усі інші найсильніші виконавці України - у таборі національної команди.

Історія зустрічей

Команди зустрічалися 5 разів, тричі - в офіційних зустрічах (3 перемоги України, 1 - Пн.Македонії та 1 нічия). Останній матч датовано 17 червня 2021 року на груповій стадії Євро-2020. Тоді підопічні Шевченка здобули перемогу завдяки голам Ярмоленка та Яремчука (2:1).

Орієнтовні склади

Північна Македонія: Димитриєвський, Аліоський, Мусліу, Велкоський, Ристовський, Атанасов, Зайков, Трайковський, Ельмас, Барді, Нестеровський.

Україна: Трубін, Тимчик, Забарний, Сваток, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко, Мудрик, Циганков, Довбик.

Пряма мова

Благой Мілевський (головний тренер Пн.Македонії): буде доступна напередодні гри...

Сергій Ребров (головний тренер України): "Я не вважаю, що ми будемо фаворитами. Ми гратимемо на виїзді проти міцної команди, яка продемонструвала це в останніх зустрічах. Ми повинні показати на полі, що ми фаворити. Завтра буде інша гра, ніж з Німеччиною, бо ми розуміємо, з ким граємо. Розуміємо силу Північної Македонії, але як я вже казав – ми повинні розуміти як самі гратимемо. Я чекаю дуже важку гру. І вважаю, що наші гравці готові до такої гри".

Цифри та факти

Лише в одній грі з п'яти між суперниками вдалося відзначитися обом командам (2:1 - на корисить України, Євро-2020);

Сергій Сидорчук відзнався у воротах Північної Македонії у відборі до Євро-2016, асистував йому Ярмоленко;

У тому ж матчі Яромоленко не реалізував пенальті;

Капітан збірної України - автор голу та асисту в переможній грі проти Македонії на Євро-2020;

Захисник Аліоскі, який цілком імовірно зіграє в майбутній грі - автор голу у ворота Бущана на чемпіонаті Європи 2020 року.

Прогноз букмекерів

Перемога Північної Македонії - 4,1 ;

; Нічия - 3,41 ;

; Перемога України - 2,04.

Прогноз Чемпіона

Перемога збірної України - 1:2