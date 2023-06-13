Північна Македонія оголосила заявку на матч відбору Євро-2024 з Україною

До національної збірної були викликані 29 виконавців.

Джерело - УАФ.

Північна Македонія оголосила заявку на найближчі матчі кваліфікації Євро-2024 проти України (16 червня) та Англії (19 червня).

Наставник північномакедонської команди розраховує в цих поєдинках на 29 виконавців

Воротарі: Столе Дімітрієвскі (Райо Вальєкано, Іспанія), Дені Ілієв (ГІК, Фінляндія), Даміан Шишковскі (Докса, Кіпр), Ігор Алексовскі (Работнічкі)

Захисники: Вісар Мусліу (Інгольштадт, Німеччина), Джеко Зайков (Університатя, Румунія), Дарко Велковскі (Аль-Еттіфак, Саудівська Аравія), Стефан Рістовскі (Динамо З, Хорватія), Езджан Аліоскі (Фенербахче, Туреччина), Нікола Серафімов (Фехервар, Угорщина), Йован Манєв (Адана Демірспор, Туреччина), Егзон Бейтулай (Шкендія), Владіца Брдаревскі (Шкупі), Боян Дімоскі (Академія Пандєва)

Півзахисники: Еніс Барді (Трабзонспор, Туреччина), Еліф Ельмас (Наполі, Італія), Аріан Адемі (Бейцзін Гоань, Китай), Яні Атанасов (Краковія, Польща), Агон Елезі (Вараждин, Хорватія), Давід Бабунскі (Мезйокйовешд, Угорщина), Давор Здравковскі (АЕЛ Лімассол, Кіпр), Сефер Еміні (Сеннерйюске, Данія)

Нападники: Александар Трайковскі (Аль-Фейха, Саудівська Аравія), Мілан Рістовскі (Спартак Тр, Чехія), Доріан Бабунскі (Дебрецен, Угорщина), Вальйон Етемі (Істанбулспор, Туреччина), Ілія Несторовскі (Удінезе, Італія), Любче Дорієв (Шкендія), Стефан Ашковскі (Ламія, Греція)

Поєдинок між збірними Північної Македонії та України відбудеться 16 червня на Національній арені Тоше Проескі. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

Раніше збірна України втратила перемогу над Німеччиною у товариському матчі.