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На пресконференції Петракова попросили не ставити питання про Україну

На пресконференції головного тренера збірної Вірменії знову відбувся скандал
Вчора 23:26 435 0
На пресконференції Петракова попросили не ставити питання про Україну
Фото: Getty Images
#Олександр Петраков

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков відмовився відповідати на питання про те, які емоції він відчуває після повернення в Кардіфф.

Це відбулося на пресконференції напередодні в матчу де його команда має зіграти зі збірною Вельсу в межах кваліфікації Євро-2024.

"Я не хотів згадувати минуле. Не хочу згадувати", - сказав Петраков.

Після цього журналіст намагався поставити друге питання з приводу України, але пресаташе збірної Вірменії наголосив, що Олександр Петраков - тренер збірної Вірменії. І попросив, якщо це можливо, не задавати ніяких питань про Україну.

Нагадаємо, Петраков викликав до збірної Вірменії 4 гравців з чемпіонату росії.

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