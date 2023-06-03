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Петраков викликав до збірної Вірменії 4 гравців з чемпіонату росії

Петраков назвав список гравців, викликаних у команду на найближчі матчі
Сьогодні 12:54 145 0
Петраков викликав до збірної Вірменії 4 гравців з чемпіонату росії
Фото: Getty Images
#Олександр Петраков, #Збірна Вірменії з футболу

Джерело - Федерація футболу Вірменії.

Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков назвав список гравців, викликаних у команду на найближчі матчі відбірного турніру Євро-2024.

Про це повідомляє Федерація футболу Вірменії.

   Читайте: Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося

4 гравці зі списку представляють чемпіонат росії. Це захисник Георгій Арутюнян (Краснодар) та Наїр Тікнізян (Локомотив), а також півзахисники Едуард Сперцян (Краснодар) та Хорен Байрамян (Ростов).

16 червня збірна Вірменії на виїзді зіграє з Вельсом, а 19 червня - вдома проти Латвії.

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