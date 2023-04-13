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Аль-Наср оголосив про звільнення головного тренера Гарсії

Аль-Наср не зміг перемогти аустайдера чемпіонату
Сьогодні 17:23 241 0
Аль-Наср оголосив про звільнення головного тренера Гарсії
#Кріштіану Роналду, #Аль-Наср, #Руді Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Аль-Насра прийняло рішення про звільнення головного тренера Руді Гарсії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Це трапилося після втрати очок командою у матчі з Аль Фейхою (0:0).

Повідомлялося, що роботою Гарсії незадоволений капітан Кріштіану Роналду.

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