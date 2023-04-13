Аль-Наср оголосив про звільнення головного тренера Гарсії

Джерело - Чемпіон.
Керівництво Аль-Насра прийняло рішення про звільнення головного тренера Руді Гарсії.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Це трапилося після втрати очок командою у матчі з Аль Фейхою (0:0).
قررت إدارة نادي #النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي جارسيا.— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 13, 2023
مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع #النصر ، ومتمنين له التوفيق . pic.twitter.com/1sJCZBUtaS
Повідомлялося, що роботою Гарсії незадоволений капітан Кріштіану Роналду.