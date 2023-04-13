Аль-Наср оголосив про звільнення головного тренера Гарсії

Аль-Наср не зміг перемогти аустайдера чемпіонату

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Аль-Насра прийняло рішення про звільнення головного тренера Руді Гарсії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Це трапилося після втрати очок командою у матчі з Аль Фейхою (0:0).

قررت إدارة نادي #النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي جارسيا.

مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع #النصر ، ومتمنين له التوفيق . pic.twitter.com/1sJCZBUtaS — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 13, 2023

Повідомлялося, що роботою Гарсії незадоволений капітан Кріштіану Роналду.