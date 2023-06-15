Іспанія - Італія: стартові склади команд на матч Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
Збірна Іспанії зіграє з Італією у півфінальному матчі Ліги А Ліги націй.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Іспанія: Сімон, Хесус Навас, Ле Норман, Лапорт, Альба, Родрі, Меріно, Гаві, Єремі Піно, Родріго, Мората
Італія: Доннарумма, Толої, Бонуччі, Ачербі, Ді Лоренцо, Барелла, Жоржиньйо, Фраттезі, Спінаццола, Дзаніоло, Іммобіле
Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.
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