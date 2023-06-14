Луческу: Якби отримав пропозицію очолити Аль-Наср, то відмовився б

Головний тренер Динамо Мірча Луческу не отримував пропозицій від Аль-Насра.

Про це він розповів порталу TuttoMercatoWeb.

"Люди забувають, в яких умовах ми граємо. Матчі перериваються, вболівальників немає. Але футбол має бути, це частина життя. Я не відмовлявся, це неправда. Я ніколи не отримував офіційних пропозицій. Але якби отримав, то відмовився б. 5 років тому Аль-Наср дійсно шукав мене. Цей чемпіонат – це перш за все імідж, і він стає сильнішим.