Луческу: Якби отримав пропозицію очолити Аль-Наср, то відмовився б

Джерело - TuttoMercatoWeb.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу не отримував пропозицій від Аль-Насра.
Про це він розповів порталу TuttoMercatoWeb.
"Люди забувають, в яких умовах ми граємо. Матчі перериваються, вболівальників немає. Але футбол має бути, це частина життя. Я не відмовлявся, це неправда. Я ніколи не отримував офіційних пропозицій. Але якби отримав, то відмовився б. 5 років тому Аль-Наср дійсно шукав мене. Цей чемпіонат – це перш за все імідж, і він стає сильнішим.
Побачимо найближчими днями. У мене контракт з Динамо, але це непросто. Потрібно любити футбол, щоб наражати себе на такий стрес. Подивимося," - сказав Луческу.
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