Челсі може запропонувати за Кайседо кількох своїх гравців

Челсі може віддати Конора Галлахера в обмін на Кайседо

Джерело - The Telegraph.

Власник Брайтона Тоні Блум просить 120 млн фунтів за півзахисника команди Мойсеса Кайседо.

Про це повідомляє The Telegraph.

Челсі, щоб збити ціну, готовий включити в угоду декількох своїх футболістів, можливо навіть Конора Галлахера.

Попри те, що клубу не вдалося потрапити до єврокубків, лондонці вірять, що Кайседо буде не проти трансферу, якщо командам вдасться домовитися про суму трансферу.

Повідомлялося, що Челсі зацікавлений у трансфері Мбаппе.

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