Головне
Вест Гем дотиснув Фіорентину та виграв Лігу конференцій
Сьогодні 00:01 1263
Довбик повторив рекорд Арсена Авакова
Сьогодні 20:42 978
Збірна України прибула до Німеччини
Сьогодні 19:53 435
Відомі транслятори контрольного матчу України проти Німеччини
Сьогодні 16:57 675
Наставник Феєнорда є кандидатом на посаду головного тренера Шахтаря
Сьогодні 14:09 909
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана
Сьогодні 10:16 4351
Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем
Сьогодні 08:24 5716 2
Манчестер Сіті - Інтер: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів УЄФА
Сьогодні 07:00 1233 1
Фіорентина - Вест Гем: відео голів і огляд фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 00:51 1367
Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем 1:2. Як це було
Сьогодні 00:01 2415
Прямі трансляції

Ювентус підготував новий контракт для Рабйо

Француз може стати вільним агентом наприкінці місяця
Сьогодні 20:58 151 0
Ювентус підготував новий контракт для Рабйо
Фото - gettyimages
#Рабйо, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Ювентус може продовжити контракт з півзахисником Адріаном Рабйо.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Ювентус запропонував гравцю новий контракт лише на один рік зі збереженням поточної зарплати в розмірі 7,5 мільйона євро.  Відповіді від Рабйо поки що немає. Контракт 28-річного хавбека закінчується наприкінці червня. Його пріоритетом є перехід в АПЛ.

Рабйо перейшов у Ювентус у 2019 році з ПСЖ у статусі вільного агента. У нинішньому сезоні на його рахунку 11 голів і 6 асистів у 48 матчах за Ювентус у всіх турнірах.

Нагадаємо, Ювентус може придбати гравця Реала Васкеса.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гравець Вест Гема став першим футболістом в історії переможцем усіх єврокубків Гравець Вест Гема став першим футболістом в історії переможцем усіх єврокубків 1502
Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем 5716 2
Арум пропонує Хейні три варіанти для наступного бою Арум пропонує Хейні три варіанти для наступного бою 1662
Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем 1:2. Як це було Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем 1:2. Як це було 2415
В Ізраїлі назвали вулицю іменем ексфутболіста Динамо, який загинув під Бахмутом В Ізраїлі назвали вулицю іменем ексфутболіста Динамо, який загинув під Бахмутом 2727
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана 4351
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 17454 7
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 54154
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 43903
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 4669
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 117779
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 30337