Ювентус підготував новий контракт для Рабйо

Джерело - sport.ua.
Ювентус може продовжити контракт з півзахисником Адріаном Рабйо.
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
Ювентус запропонував гравцю новий контракт лише на один рік зі збереженням поточної зарплати в розмірі 7,5 мільйона євро. Відповіді від Рабйо поки що немає. Контракт 28-річного хавбека закінчується наприкінці червня. Його пріоритетом є перехід в АПЛ.
Рабйо перейшов у Ювентус у 2019 році з ПСЖ у статусі вільного агента. У нинішньому сезоні на його рахунку 11 голів і 6 асистів у 48 матчах за Ювентус у всіх турнірах.
Нагадаємо, Ювентус може придбати гравця Реала Васкеса.