Ювентус підготував новий контракт для Рабйо

Француз може стати вільним агентом наприкінці місяця

Ювентус може продовжити контракт з півзахисником Адріаном Рабйо.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Ювентус запропонував гравцю новий контракт лише на один рік зі збереженням поточної зарплати в розмірі 7,5 мільйона євро. Відповіді від Рабйо поки що немає. Контракт 28-річного хавбека закінчується наприкінці червня. Його пріоритетом є перехід в АПЛ.

Рабйо перейшов у Ювентус у 2019 році з ПСЖ у статусі вільного агента. У нинішньому сезоні на його рахунку 11 голів і 6 асистів у 48 матчах за Ювентус у всіх турнірах.

Нагадаємо, Ювентус може придбати гравця Реала Васкеса.