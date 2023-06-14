Зінченко: Буде час, коли всі будуть воювати

Захисник Арсенала Олександр Зінченко готовий воювати за Україну.

Про це він розповів журналісту Пірсу Моргану.

"Буде час, коли всі будуть там. Якщо буде останній дзвінок чи щось таке, то всі підуть. Всі підуть. Звичайно я буду воювати за України. Але водночас я думаю про сьогоднішній день, думаю, я набагато корисніший тут на цю мить. Але ти ніколи не знаєш, що трапиться", - сказав Зінченко.