Зінченко: Буде час, коли всі будуть воювати

Джерело - Чемпіон.
Захисник Арсенала Олександр Зінченко готовий воювати за Україну.
Про це він розповів журналісту Пірсу Моргану.
"Буде час, коли всі будуть там. Якщо буде останній дзвінок чи щось таке, то всі підуть. Всі підуть. Звичайно я буду воювати за України. Але водночас я думаю про сьогоднішній день, думаю, я набагато корисніший тут на цю мить. Але ти ніколи не знаєш, що трапиться", - сказав Зінченко.
Arsenal and Ukraine player Oleksandr Zinchenko tells Piers Morgan he wants to fight for his country.— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) June 14, 2023
"There will be a time, everyone will be there. It will be the last call."
Watch more of the interview on TalkTV at 8pm.@piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/wGNAN0jFR6
Нагадаємо, Венгер очолить команду Зінченка у благодійному матчі Game4Ukraine.
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