Зінченко: Буде час, коли всі будуть воювати

Захисник Арсенала Олександр Зінченко готовий воювати за Україну.

Про це він розповів журналісту Пірсу Моргану.

Arsenal and Ukraine player Oleksandr Zinchenko tells Piers Morgan he wants to fight for his country.



"There will be a time, everyone will be there. It will be the last call."



