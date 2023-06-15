Пашалич: Тепер ми хочемо здобути золото

Збірна Хорватії продемонстрували нашу неймовірну ментальну силу та міць у грі проти Нідерландів у півфіналі Ліги націй УЄФА.

Про це розповів півзахисник хорватів Маріо Пашалич.

"Це феноменально. Ще одна історична перемога для нас. Ми вже пишалися тим, що потрапили до фіналу чотирьох. Це великий успіх, але ми хотіли домогтися більшого, і ми це зробили. Один крок позаду, і тепер ми чекаємо на фінал. Звичайно, тепер ми хочемо здобути золото.

Була невелика паніка, коли ми пропустили гол, зробивши рахунок 2:2 на останніх секундах. Було нелегко оговтатися від цього. Але ми ще раз продемонстрували нашу неймовірну ментальну силу та міць і вийшли з цієї ситуації ще сильнішими", – зізнався Пашалич.