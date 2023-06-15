Куман пояснив поразку від Хорватії у півфіналі Ліги націй

Збірна Хорватії була більш упевнена в собі у матчі проти Нідерландів у півфіналі Ліги націй.

Про це розповів головний тренер нідерландців Рональд Куман.

"Я був дуже задоволений першим таймом. Однак я відчував, що ми не дуже добре почали другу половину. Хорватський півзахист встановив контроль, і це ускладнило нам завдання, особливо після пенальті. Потім стало видно команду Хорватії, яка вже давно грає разом.

Ми зробили все, що могли. Ми пресингували їх, коли могли, але іноді були недбалі. Вони були більш впевнені у собі. І в цьому, на мій погляд, була різниця протягом усього матчу", – заявив Куман.