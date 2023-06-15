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Визначився найкращий гравець матчу Нідерланди – Хорватія

Визначився найкращий гравець матчу Нідерланди – Хорватія
Сьогодні 08:24 377 0
Визначився найкращий гравець матчу Нідерланди – Хорватія
Фото - gettyimages
#Лука Модрич

Джерело - uefa.com.

Хорватський півзахисник Лука Модрич визнаний найкращим гравцем півфінального матчу Ліги націй між командами Нідерландів і Хорватії.

Про це повідомляє УЄФА.

Поєдинок завершився перемогою хорватів в екстра-таймі з рахунком 4:2.

Модрич став автором одного з голів Хорватії, реалізувавши 11-метровий на 116 хвилині.

"Фантастичний виступ. Він справжній лідер команди і контролював ритм гри. Його футбольний інтелект вражає", – йдеться в повідомленні УЄФА.

Збірна Хорватії, обігравши Нідерланди, у фіналі Ліги націй зіграє з переможцем поєдинку Італія – Іспанія.

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