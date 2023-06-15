Збірна Хорватії зіграла блискучий матч проти команди Нідерландів у півфіналі Ліги націй.

Про це розповів капітан хорватів Лука Модрич.

"Ми провели блискучий матч, як і хотіли. Можливо, не у перші 20 хвилин, але ми ставали дедалі кращими і кращими. Після голу Крами грали на максимум і показали себе дуже добре. Шкода, що пропустили гол на останній хвилині, але потім ми знову показали свій характер у додатковий час.

Ми не боялися, але це правда, що деякі моменти можуть повернути хід матчу в інше русло. Особливо той гол наприкінці основного часу. Ми дуже добре відреагували, і тренер вирішив випустити Петковича, який зіграв чудово. Уся команда, від першого до останнього, провела чудовий матч", – відзначив Модрич.