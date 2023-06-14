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Луческу на зустрічі із Суркісом визначився зі своїм майбутнім у Динамо

Луческу зустрівся з президентом Динамо
Сьогодні 08:40 1448 1
Луческу на зустрічі із Суркісом визначився зі своїм майбутнім у Динамо
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Ігор Суркіс

Джерело - Чемпіон.

Румунський фахівець Мірча Луческу ще на сезон залишається працювати у київському Динамо.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Нікуди Луческу не йде. Ні в Фенербахче, ні в Аль-Айн, ні в Аль-Ахлі, ні в інші клуби. Він не хоче йти. Він хоче залишитися у Динамо та відпрацювати ще сезон. Це його головне бажання.

Це було озвучено на зустрічі Луческу із президентом Динамо Ігорем Суркісом. Вони обговорили плани на наступний сезон. Є завдання для команди – потрапити до Ліги чемпіонів. Лише перше місце в УПЛ дає теоретичні шанси потрапити до групи ЛЧ. Друге місце УПЛ дає кваліфікацію ЛЧ.

Мірча Луческу налаштований на роботу та підтвердив, що готовий продовжувати тренувати Динамо. Ігор Суркіс із цим рішенням погодився", - розповів Циганик.

Раніше Луческу відхилив пропозицію ЦСКА.

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