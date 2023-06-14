Модрич: Я вже ухвалив рішення щодо свого майбутнього у збірній Хорватії

Збірну Хорватії очікує важкий матч проти Нідерландів у півфіналі Ліги націй.

Про це розповів півзахисник хорватів Лука Модрич.

"Завжди отримую задоволення від гри за збірну і щоразу, коли приїжджаю в команду. Усе це дарує радісні емоції. Доки я можу допомагати команді, немає причин не бути в її складі. Матч проти Нідерландів буде важким. Нам протистоятиме молода команда із сильними футболістами, які повернулися на топ-рівень і зіграють на своєму полі. На щастя, нас підтримають багато наших уболівальників, і це додасть додаткової мотивації.

На цей час я всіма думками пов'язаний з Лігою націй, а про мою кар'єру можна буде поговорити після турніру. Я вже ухвалив рішення щодо свого майбутнього у збірній, але поки не хочу його розкривати", – заявив Модрич.