Це стало можливим через зрив переходу Ліонеля Мессі

Джерело - COPE.

Півзахисник Реала Лука Модрич отримав нову пропозицію від неназваного клубу з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє COPE.

Хорвату запропонували покращені умови, ніж під час останніх переговорів, коли 37-річний футболіст відмовився.

Це стало можливим через зрив переходу Ліонеля Мессі - тепер керівництво чемпіонату готове витратити заготовлені на аргентинця гроші на інших гравців.

Модрич поки думає над пропозицією. Він ще офіційно не продовжив контракт з Реалом, який спливає влітку.

Нагадаємо, Модрич увійшов у заявку на Фінал чотирьох Ліги Націй.

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