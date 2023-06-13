Зозуля: Шевченко бігав по збірній і розповідав, який я поганий

Колишній нападник збірної України з футболу Роман Зозуля має складні стосунки з екснаставником національної команди Андрієм Шевченком.

Про це сказав сам гравець.

"Мені пишуть, що в мене образа, що він не викликав мене до збірної. Хто мене чудово знає, як людину... Він мене не те, що не викликав. Я сам відмовився від збірної. Подивіться мій пост, десь 2016-2017 рік. Ну, я сам написав, що відмовляюсь від збірної.

Я все чудово розумів, адже я не маленький хлопчик. Розумів, що Шевченко, якщо й викликатиме, то садитиме мене на трибуни. Я цього не хочу. Я йому зателефонував перед цим постом і спитав.

Що я відмовляюся від збірної, бо я не маю ігрової практики. Коли з'явиться вам вирішувати, викликати чи ні. Все. Він сказав: Вау, супер, ти мужик, ти клас, звичайно, пиши пост.

Він бігав потім по збірній і говорив хлопцям: "Зозуля такий поганий, нас покинув. Бачили, що він написав?". Багато таких ситуацій є, які мені неприємні", - розповів Зозуля.