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Зозуля: Шевченко бігав по збірній і розповідав, який я поганий

Футболіст розповів про своє ставлення до Шевченка
Сьогодні 20:42 633 0
Зозуля: Шевченко бігав по збірній і розповідав, який я поганий
#Роман Зозуля, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник збірної України з футболу Роман Зозуля має складні стосунки з екснаставником національної команди Андрієм Шевченком.

Про це сказав сам гравець.

"Мені пишуть, що в мене образа, що він не викликав мене до збірної. Хто мене чудово знає, як людину... Він мене не те, що не викликав. Я сам відмовився від збірної. Подивіться мій пост, десь 2016-2017 рік. Ну, я сам написав, що відмовляюсь від збірної.

Я все чудово розумів, адже я не маленький хлопчик. Розумів, що Шевченко, якщо й викликатиме, то садитиме мене на трибуни. Я цього не хочу. Я йому зателефонував перед цим постом і спитав.

Що я відмовляюся від збірної, бо я не маю ігрової практики. Коли з'явиться вам вирішувати, викликати чи ні. Все. Він сказав: Вау, супер, ти мужик, ти клас, звичайно, пиши пост.

Він бігав потім по збірній і говорив хлопцям: "Зозуля такий поганий, нас покинув. Бачили, що він написав?". Багато таких ситуацій є, які мені неприємні", - розповів Зозуля.

Нагадаємо, що Роман Зозуля вихованець Академії Динамо. За першу команду грав з 2008 по 2011-й рік, після чого перейшов в Дніпро.

Нагадаємо місяць тому Зозуля розкритикував Шевченка за його зустріч із сербським тенісистом Новаком Джоковичем, який підтримує повернення російських спортсменів до змагань.

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