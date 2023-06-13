Зозуля: Суркіс запрошував в Динамо. Луческу сказав Ні

Джерело - Чемпіон.
Два роки тому Роман Зозуля після завершення контракту з Альбасете Ігор Суркіс запропонував гравцю повернутися до Динамо.
Про це сказав сам гравець.
"Чи запрошували мене в Динамо? Ігор Суркіс запрошував два роки тому. Але Луческу сказав: "Ні. Мені треба молодий". І тоді замість мене підписали Кулача, наскільки я розумію. Я з Ігорем Михайловичем зідзвонився, він сказав: "Все, приїзди в Австрію на збори. Я кажу: "Ігоре Михайловичу, мені треба чути думку Луческу. Він сказав: "Добре, без питань. Збирай чемодан, а я переговорю з Луческу. А потім мене набрав Гусєв, дав трубку Луческу. Він каже: "Мені потрібен Кулач і все".
У мене тоді була пропозиція із португальського Ешторіла. Я поїхав в Ліссабон, три дні там був. Мені вночі подзвонили із Фуенлабради і погодився. Я не захотів грати в вищій лізі Португалії, бо захотів жити в Мадриді. У мене ніколи не стояли гроші на першому місці або кар’єра. Завжди на першому місці - комфорт дітей, де їм добре. Мені казали, що якби я перейшов в "Ешторіл", то Петраков мене б викликав у збірну України", - розповів Зозуля.
Нагадаємо, що Роман Зозуля вихованець Академії Динамо. За першу команду грав з 2008 по 2011-й рік, після чого перейшов в Дніпро.
Нагадаємо місяць тому Зозуля розкритикував Шевченка за його зустріч із сербським тенісистом Новаком Джоковичем, який підтримує повернення російських спортсменів до змагань.