Головне
Збірна України втратила перемогу над Німеччиною у товариському матчі
Вчора 21:00 2044
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 20:35 186
Ярмоленко залишив Аль-Айн
Сьогодні 19:39 292
Гвоздик прокоментував позицію Ломаченка щодо російського вторгнення
Сьогодні 16:54 2451
Зозуля: У Шевченка включається дурачок - я нічого не знав, я футболіст і граю у футбол
Сьогодні 15:41 8330 1
Степаненко, Циганков і Мудрик зіграли ювілейні матчі за збірну України
Сьогодні 10:24 784
Денвер - чемпіон НБА
Сьогодні 08:09 592
Німеччина - Україна 3:3: огляд матчу
Вчора 22:07 1751
Циганков оформив дубль у матчі Німеччина - Україна після жахливої помилки захисника - ВІДЕО
Вчора 20:43 5504
Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів
Вчора 20:01 18946
Прямі трансляції

Зозуля: Суркіс запрошував в Динамо. Луческу сказав Ні

Сьогодні 18:40 291 0
Зозуля: Суркіс запрошував в Динамо. Луческу сказав Ні
Фото Getty Images
#Динамо Київ, #Роман Зозуля, #Ігор Суркіс

Джерело - Чемпіон.

Два роки тому Роман Зозуля після завершення контракту з Альбасете Ігор Суркіс запропонував гравцю повернутися до Динамо. 

Про це сказав сам гравець.

"Чи запрошували мене в Динамо? Ігор Суркіс запрошував два роки тому. Але Луческу сказав: "Ні. Мені треба молодий". І тоді замість мене підписали Кулача, наскільки я розумію. Я з Ігорем Михайловичем зідзвонився, він сказав: "Все, приїзди в Австрію на збори. Я кажу: "Ігоре Михайловичу, мені треба чути думку Луческу. Він сказав: "Добре, без питань. Збирай чемодан, а я переговорю з Луческу. А потім мене набрав Гусєв, дав трубку Луческу. Він каже: "Мені потрібен Кулач і все".

У мене тоді була пропозиція із португальського Ешторіла. Я поїхав в Ліссабон, три дні там був. Мені вночі подзвонили із Фуенлабради і погодився. Я не захотів грати в вищій лізі Португалії, бо захотів жити в Мадриді. У мене ніколи не стояли гроші на першому місці або кар’єра. Завжди на першому місці - комфорт дітей, де їм добре. Мені казали, що якби я перейшов в "Ешторіл", то Петраков мене б викликав у збірну України", - розповів Зозуля.

Нагадаємо, що Роман Зозуля вихованець Академії Динамо. За першу команду грав з 2008 по 2011-й рік, після чого перейшов в Дніпро.

Нагадаємо місяць тому Зозуля розкритикував Шевченка за його зустріч із сербським тенісистом Новаком Джоковичем, який підтримує повернення російських спортсменів до змагань.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жирона яскраво привітала Циганкова з дублем у ворота Німеччини Жирона яскраво привітала Циганкова з дублем у ворота Німеччини 2270
ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер 4189
Гвоздик прокоментував позицію Ломаченка щодо російського вторгнення Гвоздик прокоментував позицію Ломаченка щодо російського вторгнення 2451
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 21988
Зозуля: У Шевченка включається дурачок - я нічого не знав, я футболіст і граю у футбол Зозуля: У Шевченка включається дурачок - я нічого не знав, я футболіст і граю у футбол 8330 1
Збірна України втратила перемогу над Німеччиною у товариському матчі Збірна України втратила перемогу над Німеччиною у товариському матчі 2044
Рекомендуємо
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5521
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 45430 2
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 15145 6
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 26557
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9609 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 30532