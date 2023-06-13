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Лукаку провів переговори з Аль-Хілалем

Лукаку може змінити клуб
Сьогодні 12:41 489 0
Лукаку провів переговори з Аль-Хілалем
Фото - gettyimages
#Аль-Хілаль, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Ромелу Лукаку

Джерело - tribuna.com.

Нападник Ромелу Лукаку, який цього сезону виступав за Інтер на правах оренди з Челсі, отримав пропозицію з чемпіонату Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Goal.

Йдеться про 2-річний контракт з Аль-Хілалем із зарплатою у 25 млн євро.

30-річний бельгієць вже літав у Саудівську Аравію на переговори – це трапилося через декілька годин після фіналу Ліги чемпіонів, де Інтер поступився Манчестер Сіті.

Зазначається, що Лукаку проситиме ще кращі фінансові умови. Аль-Хілалю також потрібно буде заплатити за форварда Челсі – лондонці оцінюють Ромелу у 50 млн євро, а саудити спробують знизити ціну.

Раніше повідомлялось, що Лукаку може перейти у Реал.

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