Лукаку провів переговори з Аль-Хілалем

Лукаку може змінити клуб

Нападник Ромелу Лукаку, який цього сезону виступав за Інтер на правах оренди з Челсі, отримав пропозицію з чемпіонату Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Goal.

Йдеться про 2-річний контракт з Аль-Хілалем із зарплатою у 25 млн євро.

30-річний бельгієць вже літав у Саудівську Аравію на переговори – це трапилося через декілька годин після фіналу Ліги чемпіонів, де Інтер поступився Манчестер Сіті.

Зазначається, що Лукаку проситиме ще кращі фінансові умови. Аль-Хілалю також потрібно буде заплатити за форварда Челсі – лондонці оцінюють Ромелу у 50 млн євро, а саудити спробують знизити ціну.

Раніше повідомлялось, що Лукаку може перейти у Реал.