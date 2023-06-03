Лукаку може перейти у Реал

Ромелу Лукаку влітку знову може змінити клуб

Форвард Челсі Ромелу Лукаку, який у цьому сезоні грає в оренді в Інтері, влітку може опинитися у Реалі.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

Реалу може бути запропоновано орендувати бельгійця. Лукаку може стати дублером Каріма Бензема або його заміною, якщо француз покине команду.

Новий тренер Челсі Маурісіо Почеттіно готовий працювати з 30-річним нападником, але лондонці все ще зацікавлені у підписанні форварда Тоттенгема Гаррі Кейна та Віктора Осімхена з Наполі.

Також не є виключенням варіант з продовженням оренди Лукаку в Інтер.

Лукаку забив 14 голів та віддав 6 асистів у 35 матчах цього сезон

Раніше повідомлялося, що Почеттіно дасть Лукаку другий шанс у Челсі.