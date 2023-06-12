Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Кейна

Манчестер Юнайтед розглядає варіант трансферу форварда Наполі

Малоймовірно, що Манчестер Юнайтед зробить пропозицію щодо Гаррі Кейна цього літа, оскільки Тоттенгем не хоче продавати нападника, особливо клубу з АПЛ.

Про це повідомляє Sky Sports.

До кінця його контракту зі "шпорами" залишився всього рік, а тому Кейн представляє інгтерес для багатьох клубів Європи. Юнайтед хоче придбати надійного нападника, оскільки Антоні Марсьяль постійно травмується.

Як альтернативу манкуніанці розглядають варіант із придбанням форварда Наполі Віктора Осімхена, який став найкращим бомбардиром Серії А минулого сезону.

Однак будь-який трансфер залежатиме від того, як завершиться процес продажу Манчестер Юнайтед.

Раніше Реал підготував першу пропозицію щодо Кейна.