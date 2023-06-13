Ворскла визначилась з майбутнім Скрипника

Віктор Скрипник залишиться у команді на наступний сезон

Джерело - Чемпіон.

Ворскла хоче залишити Віктора Скрипника головним тренером своєї команди.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Клуб не планує шукати нового наставника та бажає розпочати новий сезон зі Скрипником.

Також Ворскла хоче зберегти своїх лідерів у команді, полтавці планують якісно підготуватися до наступного сезону. Раніше повідомлялося, що півзахисник Кане продовжив контракт із Ворсклою до кінця червня 2027 року.

Крім того, Ворскла знаходиться у пошуку нових гравців для посилення позицій. Клуб шукає нового центрального захисника та форварда для команди.

Раніше визначились усі учасники єврокубків-2023/24 від України.