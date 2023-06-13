Анчелотті подав у суд на Евертон

Джерело - tribuna.com.
Головний тренер Реала Карло Анчелотті подав позов проти Евертона до Високого суду Лондона.
Про це повідомляє The Guardian.
Позов стосується "загальних комерційних контрактів і домовленостей" і буде розглядатися в комерційному суді.
Поки невідомо, які саме претензії в італійця до ліверпульського клубу. Ні представники Анчелотті, ні Евертон ситуацію поки що не коментували. Нагадаємо, Анчелотті очолював команду в період з 2019 по 2021 рік.
Раніше Анчелотті визначився з майбутнім у Реалі.