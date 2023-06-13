Анчелотті подав у суд на Евертон

Карло Анчелотті буде судитися зі своїм колишнім клубом

Головний тренер Реала Карло Анчелотті подав позов проти Евертона до Високого суду Лондона.

Про це повідомляє The Guardian.

Позов стосується "загальних комерційних контрактів і домовленостей" і буде розглядатися в комерційному суді.

Поки невідомо, які саме претензії в італійця до ліверпульського клубу. Ні представники Анчелотті, ні Евертон ситуацію поки що не коментували. Нагадаємо, Анчелотті очолював команду в період з 2019 по 2021 рік.

Раніше Анчелотті визначився з майбутнім у Реалі.