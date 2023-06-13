Головне
Збірна України втратила перемогу над Німеччиною у товариському матчі
Вчора 21:00 1741
Степаненко, Циганков і Мудрик зіграли ювілейні матчі за збірну України
Сьогодні 10:24 347
Денвер - чемпіон НБА
Сьогодні 08:09 417
Німеччина - Україна 3:3: огляд матчу
Вчора 22:07 1525
Циганков оформив дубль у матчі Німеччина - Україна після жахливої помилки захисника - ВІДЕО
Вчора 20:43 4796
Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів
Вчора 20:01 16085
Луческу відхилив пропозицію ЦСКА
Вчора 16:40 673
Суперудар Назаренка, неймовірний забіг Коноплянки та гольова феєрія: яким був перший товариський матч України та Німеччини
Вчора 13:59 1182
Жіноча збірна України вийшла на чемпіонат Європи 3х3
Вчора 12:40 466
Помер власник Монци та колишній президент Мілана Берлусконі
Вчора 11:45 963 1
Прямі трансляції

Анчелотті подав у суд на Евертон

Карло Анчелотті буде судитися зі своїм колишнім клубом
Сьогодні 10:58 379 0
Анчелотті подав у суд на Евертон
Фото - gettyimages
#Евертон, #Карло Анчелотті

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті подав позов проти Евертона до Високого суду Лондона.

Про це повідомляє The Guardian.

Позов стосується "загальних комерційних контрактів і домовленостей" і буде розглядатися в комерційному суді.

Поки невідомо, які саме претензії в італійця до ліверпульського клубу. Ні представники Анчелотті, ні Евертон ситуацію поки що не коментували. Нагадаємо, Анчелотті очолював команду в період з 2019 по 2021 рік.

Раніше Анчелотті визначився з майбутнім у Реалі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів 16085
ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер 2518
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч 8586
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 21872
Німеччина - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Контрольний матч Німеччина - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Контрольний матч 2676
Циганков оформив дубль у матчі Німеччина - Україна після жахливої помилки захисника - ВІДЕО Циганков оформив дубль у матчі Німеччина - Україна після жахливої помилки захисника - ВІДЕО 4796
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19027
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 283111
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21081 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 27269
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 47229
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 35856 1