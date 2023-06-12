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Рома хоче виключити клаусулу з контракту Дибали

Пауло Дибала може отримати новий контракт
Сьогодні 18:27 228 0
Рома хоче виключити клаусулу з контракту Дибали
Фото - gettyimages
#Пауло Дибала, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Між Ромою та півзахисником Пауло Дибалою тривають переговори про продовження контракту.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Чинна угода спливає наприкінці сезону 2024/25. Клуб пропонує покращений контракт до літа 2026 року з підвищенням зарплати до 6 мільйонів на рік чистими.

Головний тренер Жозе Моурінью вважає Паоло недоторканим, тож Рома хоче, аби в новій угоді з аргентинцем не було пункту про відступні, які зараз складають 12 млн євро для закордонних клубів та 20 млн - для конкурентів по Серії А.

Цього сезону Дибала став найрезультативнішим гравцем римлян у чемпіонаті Італії - 12 голів та 6 асистів у 25 матчах.

Нагадаємо, Рома готує трансфер Ікарді.

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