Рома хоче виключити клаусулу з контракту Дибали

Джерело - Чемпіон.
Між Ромою та півзахисником Пауло Дибалою тривають переговори про продовження контракту.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Чинна угода спливає наприкінці сезону 2024/25. Клуб пропонує покращений контракт до літа 2026 року з підвищенням зарплати до 6 мільйонів на рік чистими.
Головний тренер Жозе Моурінью вважає Паоло недоторканим, тож Рома хоче, аби в новій угоді з аргентинцем не було пункту про відступні, які зараз складають 12 млн євро для закордонних клубів та 20 млн - для конкурентів по Серії А.
Цього сезону Дибала став найрезультативнішим гравцем римлян у чемпіонаті Італії - 12 голів та 6 асистів у 25 матчах.
Нагадаємо, Рома готує трансфер Ікарді.
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