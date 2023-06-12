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Спеція не буде викупляти контракт Коваленка

Український півзахисник повернеться в Аталанту
Сьогодні 17:37 199 0
Спеція не буде викупляти контракт Коваленка
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Віктор Коваленко, #Спеція

Джерело - tribuna.com.

Український півзахисник Віктор Коваленко після вильоту Спеції у Серію Б, найімовірніше, повернеться в Аталанту.

Про це повідомляє Calcio Atalanta.

Влітку 2022 року Спеція продовжила оренду 27-річного українця з обов’язковим викупом у випадку невильоту з Серії А, проте команда поступилася "Вероні" (1:3) у матчі за збереження місця в лізі.

Також відзначається, що в Аталанті на хавбека навряд розраховують.

За 2 роки у Спеції Коваленко забив 1 гол та зробив 5 асистів у 47 матчах.

Контракт Коваленка з Аталантою розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо, Спеція поступилася Вероні і вилетіла в Серію B.

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