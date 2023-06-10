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Луческу міг очолити Сантос

Однак їхати до Південної Америки містер не захотів
Сьогодні 15:24 201 0
Луческу міг очолити Сантос
#Мірча Луческу

Джерело - ukrfootball.ua.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу отримував пропозицію стати наставником легендарного бразильського Сантоса. 

Про це повідомляє Esporte.

Однак їхати до Південної Америки містер не захотів.

77-річний наставник столичного клубу став справжнім об'єктом полювання з боку цілої низки європейський клубів, які пропонували йому і тренерське крісло й інші посади, і не лише клубів зі Старого світу.

Луческу мав пропозицію очолити бразильський Сантос у грудні 2019 року після звільнення Хорхе Сампаолі. Однак відмовився від нього, хоча був на той момент безробітним. Чому? Причини бразильські журналісти не уточнюють.

Однак, не складно пригадати, що вже у липні 2020 року румунського фахівця було призначено головним тренером Динамо і у першому сезоні він зміг привести київську команду до чемпіонського титулу, а також здобув з біло-синіми Кубок України.

Раніше Луческу відхилив пропозицію Фенербахче.

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