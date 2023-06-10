Однак їхати до Південної Америки містер не захотів

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу отримував пропозицію стати наставником легендарного бразильського Сантоса.

Про це повідомляє Esporte.

Однак їхати до Південної Америки містер не захотів.

77-річний наставник столичного клубу став справжнім об'єктом полювання з боку цілої низки європейський клубів, які пропонували йому і тренерське крісло й інші посади, і не лише клубів зі Старого світу.

Луческу мав пропозицію очолити бразильський Сантос у грудні 2019 року після звільнення Хорхе Сампаолі. Однак відмовився від нього, хоча був на той момент безробітним. Чому? Причини бразильські журналісти не уточнюють.

Однак, не складно пригадати, що вже у липні 2020 року румунського фахівця було призначено головним тренером Динамо і у першому сезоні він зміг привести київську команду до чемпіонського титулу, а також здобув з біло-синіми Кубок України.

Раніше Луческу відхилив пропозицію Фенербахче.