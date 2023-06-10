Джерело - ukrfootball.ua.
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу отримував пропозицію стати наставником легендарного бразильського Сантоса.
Про це повідомляє Esporte.
Однак їхати до Південної Америки містер не захотів.
77-річний наставник столичного клубу став справжнім об'єктом полювання з боку цілої низки європейський клубів, які пропонували йому і тренерське крісло й інші посади, і не лише клубів зі Старого світу.
Луческу мав пропозицію очолити бразильський Сантос у грудні 2019 року після звільнення Хорхе Сампаолі. Однак відмовився від нього, хоча був на той момент безробітним. Чому? Причини бразильські журналісти не уточнюють.
Однак, не складно пригадати, що вже у липні 2020 року румунського фахівця було призначено головним тренером Динамо і у першому сезоні він зміг привести київську команду до чемпіонського титулу, а також здобув з біло-синіми Кубок України.
Раніше Луческу відхилив пропозицію Фенербахче.