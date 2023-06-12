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Збірна України обрала форму на матч з Німеччиною

Матч розпочнеться о 19:00.
Сьогодні 16:08 460 0
Збірна України обрала форму на матч з Німеччиною

Джерело - УАФ.

Збірна України зіграє товариський матч проти команди Німеччини, який відбудеться у Бремені.

Сьогоднішній матч збірна України проведе в жовтому комплекті форми. Німецька команда зіграє в комбінованій біло-чорній формі, яку було створено спеціально до цієї зустрічі, що стане для бундестіму 1 000-ю в історії.

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Матч розпочнеться о 19:00.

Раніше тренерський штаб збірної України визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти у матчі. 

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