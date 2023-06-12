Ребров оголосив заявку збірної України на матч з Німеччиною

Визначилася заявка збірної України на матч з Німеччиною

Джерело - УАФ.

Тренерський штаб збірної України визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти в контрольному поєдинку з Німеччиною.

Про це повідомляє УАФ.

З гравців, які були викликані на червневі матчі, до офіційної заявки не увійшли Віталій Буяльський, Владислав Кочергін та Назарій Русин.

Заявка збірної України:

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Валерій Бондар, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 18. Олександр Тимчик, 17. Юхим Конопля, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Данило Ігнатенко, 15. Віктор Циганков, 19. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков.

Нападники: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик.

Нагадаємо, 12 червня збірна України проведе товариський благодійним матч зі збірною Німеччини.

Поєдинок відбудеться в Бремені. Початок о 19:00 за київським часом.

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