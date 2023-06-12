Головне
Ребров оголосив заявку збірної України на матч з Німеччиною
Сьогодні 10:17 356
Німеччина - Україна: ставки та прогноз букмекерів
Сьогодні 10:10 268
Рейтинг ATP: Джокович - знову перша ракетка світу
Сьогодні 09:30 56276
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч
Сьогодні 09:21 2780
Уругвай переміг Італію в фіналі чемпіонату світу U-20
Сьогодні 08:54 719
Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулася до топ-100
Сьогодні 08:34 296358 3
Спеція Коваленка програла Вероні та вилетіла в Серію B
Вчора 23:45 674
Україна перемогла Хорватію та вийшла у Фінал чотирьох в Золотій Євролізі
Вчора 22:53 1030
Збірна України поступилася Казахстану у фіналі чемпіонату світу з сокки
Вчора 21:59 1270
Феррарі вперше з 1965 року виграла 24 години Ле-Ману
Вчора 21:14 437
Прямі трансляції

Ребров оголосив заявку збірної України на матч з Німеччиною

Визначилася заявка збірної України на матч з Німеччиною
Сьогодні 10:17 356 0
Ребров оголосив заявку збірної України на матч з Німеччиною
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров

Джерело - УАФ.

Тренерський штаб збірної України визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти в контрольному поєдинку з Німеччиною.

Про це повідомляє УАФ.

З гравців, які були викликані на червневі матчі, до офіційної заявки не увійшли Віталій Буяльський, Владислав Кочергін та Назарій Русин.

Заявка збірної України:

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Валерій Бондар, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 18. Олександр Тимчик, 17. Юхим Конопля, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Данило Ігнатенко, 15. Віктор Циганков, 19. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков.

Нападники: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик.

Нагадаємо, 12 червня збірна України проведе товариський благодійним матч зі збірною Німеччини.

Поєдинок відбудеться в Бремені. Початок о 19:00 за київським часом.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Китайська поліція затримала Мессі в аеропорту Китайська поліція затримала Мессі в аеропорту 2547
Збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу-2023 з сокки Збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу-2023 з сокки 7258
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч 2780
Президент Вереса обрав фаворита на посаду головного тренера Президент Вереса обрав фаворита на посаду головного тренера 7463 1
Рейтинг ATP: Джокович - знову перша ракетка світу Рейтинг ATP: Джокович - знову перша ракетка світу 56276
Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулася до топ-100 Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулася до топ-100 296358 3
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 19219
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 114407
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 7715
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 112002
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 28561 3
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 57134