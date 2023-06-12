Челсі лідирує у гонці за півзахисника Брайтона Кайседо

Сума трансферу може скласти 70-80 млн фунтів

Джерело - Чемпіон.

Челсі хоче підписати півзахисника Брайтона Мойсеса Кайседо.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Челсі наразі виграє гонку за гравця у Арсенала, який теж зацікавлений у підписанні еквадорця.

Трансфер Кайседо повинен обійтися потенційним покупцям не більше, ніж у 70-80 млн фунтів.

Сам Мойсес бажає отримати новий виклик, і Брайтон не буде утримувати гравця за наявності відповідної пропозиції.

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