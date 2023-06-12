Челсі лідирує у гонці за півзахисника Брайтона Кайседо

Джерело - Чемпіон.
Челсі хоче підписати півзахисника Брайтона Мойсеса Кайседо.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Челсі наразі виграє гонку за гравця у Арсенала, який теж зацікавлений у підписанні еквадорця.
Трансфер Кайседо повинен обійтися потенційним покупцям не більше, ніж у 70-80 млн фунтів.
Сам Мойсес бажає отримати новий виклик, і Брайтон не буде утримувати гравця за наявності відповідної пропозиції.
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